Исполком WADA отстранил Россию от всех международных соревнований на четыре года

15:35 | 9.12.2019

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает пресс-служба WADA. Исполком организации принял рекомендации комитета по соответствию, предлагавшему применить к России такие санкции. Решение было принято единогласно. Запрет распространяется на все международные соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, отмечает lenta.ru. Санкции основаны на расследовании организации, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.



Кроме того, российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. ️Исполком WADA единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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