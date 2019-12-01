Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами на Майдане

15:12 | 9.12.2019

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Незалежности в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки», передает lenta.ru.



Как сообщает gazeta.ru, что бывший лидер страны выступал на трибуне перед участниками акции. После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал «Слава Украине!». После этого из толпы на сцену полетели яйца. Одно попало в жену бывшего президента, а второе успел поймать депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.



Как напоминает life.ru, акция оппозиции прошла в воскресенье на площади Независимости. По словам Порошенко, присутствовавшие не выражают протест, а выступают в поддержку и защиту Украины.

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