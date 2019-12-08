Эксперты прогнозируют рост цен на сотовую связь в России в следующем году на 18%

14:38 | 9.12.2019

Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.



Еще одним фактором, влияющим на цену, станет подорожание товаров и услуг, задействованных в производственной цепочке продукта: электроэнергия и топливо, отмечается в материале. Помимо этого, скажутся последствия повышения НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга, передает iz.ru.



По прогнозу аналитиков, рост цен будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов. Так, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а средней и высокой ценовой категории — значительно быстрее.

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