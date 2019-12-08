Болгария готова обеспечить транзит российского газа с начала следующего года

14:31 | 9.12.2019

Начать транзитные поставки газа из «Турецкого потока» в Грецию и Северную Македонию болгарская сторона готова с 1 января 2020 года. Об этом заявил директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.



Уже на этой неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке. Все сопутствующие работы должны быть завершены до 20 декабря, сообщает iz.ru.



Ранее Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, отмечает russian.rt.com.

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