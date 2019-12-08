14:21 | 9.12.2019

74-летний юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, которую ранее обвинили в разводе с его предыдущей супругой Еленой Степаненко.



«Они поженились в начале декабря», —отметил источник «Комсомольской правды», пожелавший остаться анонимным. Сама Брухунова в своем микроблоге опубликовала снимок букета из белых цветов, который очень напоминает свадебный.



Напомним, Петросян развелся с Степаненко в 2018 году. Тогда появилась информация о том, что юморист встречается с другой женщиной, своей помощницей Татьяной.

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