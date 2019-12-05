Самой популярной породой собак в 2019 году в России стал немецкий шпиц

13:32 | 6.12.2019

Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации. «Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — сказал представитель РКФ. Также среди других модных пород — на втором месте сибирский хаски, на третьем — йоркширский терьер.



В десятку популярных пород также вошли акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф, сообщает РИА «Новости».

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