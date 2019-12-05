В Москве задержана женщина, подозреваемая в избиении двухлетней дочери

13:18 | 6.12.2019

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.



По данным МВД, 4 декабря в полицию из медицинского учреждения поступила информация о том, что в больницу доставили двухлетнего ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством синяков по всему телу. Мать ребенка задержали. Отмечается, что она неоднократно избивала свою маленькую дочь.

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