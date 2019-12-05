Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции США российское судно «Севастополь»

13:14 | 6.12.2019

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно «Севастополь» и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин.



Как напоминает life.ru, в августе прошлого года США включили её в санкционный список за то, что якобы её суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов.



Долги Аникин объяснил тем, что при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. Починить их не получилось, потому что местные компании отказывались работать с судном, которое находится под санкциями США. В результате за стоянку «Севастополя» образовался долг, передает РБК.

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