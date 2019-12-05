Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к условному сроку

13:10 | 6.12.2019

Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ Егора Жукова. Ему вменяли призывы к экстремизму в интернете, передает РБК. Также Егору Жукову запрещено администрирование собственного сайта и вести видеоблог, и пользоваться интернетом на два года.



По мнению суда, Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Накануне прокурор просил назначить ему четыре года колонии общего режима. Егор Жуков вину не признал.



Как напоминает «Эхо Москвы», дело возбудили из-за роликов, размещенных на Ютуб-канале Жукова, в которых он рассуждал о современной политической обстановке в России и ненасильственном протесте.

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