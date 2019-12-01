Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет входить в состав РФ или создавать единый парламент

17:35 | 5.12.2019

Белоруссия не будет входить в состав России или создавать единый парламент, заявил президент Лукашенко в ходе выступления в Национальном собрании. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил он. Кроме того, по словам Лукашенко, Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам в рамках переговоров по углублению интеграции.

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