«Иронию судьбы» и «Один дома» россияне назвали самыми любимыми новогодними фильмами

16:59 | 5.12.2019

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» назван любимым новогодним фильмом россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект «Кино Mail.ru». Отметим, что статистика основана на 19 миллионах оценок.



Второе место досталось голливудской семейной комедии режиссера Криса Коламбуса «Один дома» 1990 года с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще один рязановский фильм — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, отмечает «Федеральное агентство новостей».



Среди любимых новогодних фильмов также названы «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса, «Реальная любовь» Ричарда Кертиса и другие картины.

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