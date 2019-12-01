Медведев прокомментировал подготовку законопроекта о борьбе с домашним насилием

16:51 | 5.12.2019

Премьер-министр России Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал подготовку законопроекта о борьбе с домашним насилием. По его словам, если люди жалуются на эту проблему, значит, она существует.



Медведев заявил, что у него нет окончательной позиции по этому законопроекту. По его мнению, в законопроекте о насилии в семье есть интересные новеллы. «Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования», — отметил он.

© «Вечерние ведомости»