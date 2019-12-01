По данным французских СМИ, в Альпах существовала «база шпионов ГРУ»

16:39 | 5.12.2019

На альпийских территориях Франции существовала «база российской военной разведки». Об этом пишет издание Le Monde. По данным газеты, западные спецслужбы составили список по меньшей мере из 15 «российских шпионов ГРУ», использовавших небольшие города во французских Альпах в качестве «тыловой базы».



Это члены подразделения ГРУ, специализирующегося, по мнению Запада, на убийствах. Расследовании в отношении данной группировки началось после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года, сообщает РБК.

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