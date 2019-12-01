Медведев заявил, что закон «о суверенном интернете» не скажется на доступности YouTube

16:31 | 5.12.2019

Премьер-министр Медведев пообещал, что закон «о суверенном интернете» никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции. Так он ответил, отвечая на вопрос представляющей телеканал «Пятница» видеоблогера Насти Ивлеевой.



Медведев заявил, что этот законопроект направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на то, чтобы Россию нельзя было отрезать от мировой сети, «если кому-то в голову это придет».

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