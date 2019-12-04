Китайское СМИ назвало россиян «воинственным народом»

12:48 | 5.12.2019

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом. Сообщается, в частности, что Россия — это страна, которой удалось за всю историю своего существования завладеть рекордно большим количеством земель. Во времена царской России и СССР территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров, передает life.ru.



Кроме того, в материале обращается внимание на суровый климат России. Русская зима сравнивается с «острым кинжалом», который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.



Кроме того, по словам автора статьи, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России «волосатиками», поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян «воинственным народом», передает РИА «Новости».

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