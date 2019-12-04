Депутат Верховной рады Украины рассказал о сроках принятия Украины в НАТО

12:21 | 5.12.2019

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne затронул тему открытия земельного рынка для иностранцев. По его мнению, такой шаг ускорит принятие страны в НАТО.



По его словам, после того, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. «Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», - сказал Добкин.



Открытие рынка земли предполагает снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в стране на протяжении 18 лет. По принятии этого закона иностранцы получат право на покупку украинских земель, отмечает life.ru.

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