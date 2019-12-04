Ретейлеры предложили пересмотреть ограничения на торговлю сигаретами у школ

12:11 | 5.12.2019

Ретейлеры обратились с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть ограничения на торговлю табачными изделиями в радиусе 100 метров от учебных учреждений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию обращения. Участники рынка отмечают: расплывчатые нормы антитабачного закона приводят к тому, что магазинам приходится сворачивать продажи сигарет, даже если рядом открылись курсы иностранных языков для взрослых или автошкола. Кроме того, под ограничение могут попасть и торговые точки, которые находятся, например, на другом берегу реки либо за глухим забором. Отмечается, что наиболее актуальной эта проблема остается для небольших населенных пунктов.

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