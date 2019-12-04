Президент Польши Анжей Дуда заявил, что не считает Россию врагом НАТО

11:57 | 5.12.2019

Президент Польши не считает Россию врагом НАТО. В этом Анжей Дуда признался журналистам 4 декабря. По словам польского лидера, о некоем враге НАТО на уровне государства говорить не стоит. «Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — заявил он, отметив, что не имеет в виду враждебность.



При этом Анжей Дуда сказал, что врагами альянса можно назвать террористические организации.

© «Вечерние ведомости»