Судьи хотят ввести ответственность для журналистов за «давление на суд»

11:52 | 5.12.2019

Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, который обсуждает Совет судей.



В обсуждаемом документе говорится, что нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию. Он должен регламентировать специальные правила освещения в СМИ деятельности судов.



Кроме того, судьи хотят внедрить «механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также ввести ответственность для журналистов за «давление на суд».

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