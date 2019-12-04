В Службе безопасности Украины сообщили о задержании члена «Единой России»

11:42 | 5.12.2019

Член регионального политического совета Севастопольского реготделения «Единой России» Игорь Кучерявый был задержан на границе с Украиной, которую пытался пересечь в ходе поездки за украинским загранпаспортом. Об этом сообщается на сайте СБУ. Там же отметили, что Кучерявый «известен своей антиукраинской позицией».



Задержание произошло в Херсонской области. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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