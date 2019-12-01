Минобороны расформирует часть, где рядовой Шамсутдинов застрелил восемь человек

17:10 | 4.12.2019

Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 человек, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Как ожидается, это произойдет до конца года. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.



25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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