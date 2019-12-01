Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

17:10 | 4.12.2019

Минобороны расформирует часть, где рядовой Шамсутдинов застрелил восемь человек

Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 человек, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Как ожидается, это произойдет до конца года. На базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:43 | 4.12.2019
Жителю Новоуральска назначили 6 лет лишения свободы за убийство сожительницы

19:35 | 4.12.2019
Власти Екатеринбурга провели беседу с бизнесменами-должниками

19:26 | 4.12.2019
В Свердловской области более 19 тысяч школьников написали итоговое сочинение

19:16 | 4.12.2019
Ведущие европейские стоматологи проведут мастер-классы для екатеринбургских врачей

18:56 | 4.12.2019
Пермяки выберут Снегурочку для новогоднего шоу на эспланаде

18:38 | 4.12.2019
Екатеринбуржцы смогут подарить подарки детям-инвалидам в раках акции «Рождественское чудо - 2020»

18:05 | 4.12.2019
Пермяк занял первое место на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию

18:02 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на 78% выполнили призывное задание

17:57 | 4.12.2019
Краевые власти планируют представить к награде сотрудника Росгвардии, остановившего стрелка в Перми

17:47 | 4.12.2019
Дэвид Бранч подписал контракт на бой с Александром Шлеменко в Екатеринбурге

17:47 | 4.12.2019
Депутаты поздравили победителей пермского благотворительного фестиваля

17:35 | 4.12.2019
Баскетболистки УГМК откроют «Баскетбольную елку» в ТРЦ «Гринвич»

17:09 | 4.12.2019
Передозировка? Пропавшего в Екатеринбурге таксиста нашли в больнице

17:02 | 4.12.2019
Трое мужчин задержаны в аэропорту Кольцово за попытку незаконного вывоза 2 миллионов рублей

16:57 | 4.12.2019
В ходе выездного заседания комитет по градостроительству провел внеплановую проверку работы транспорта на Перми I

16:55 | 4.12.2019
Свердловский облсуд поставил точку в деле бывшего директора алапаевского водоканала

16:48 | 4.12.2019
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

16:32 | 4.12.2019
В Свердловской области восстановили в должности повара женщину, которую уволили из-за головной боли

16:04 | 4.12.2019
В Екатеринбурге переместят остановку «Дом кино»

15:50 | 4.12.2019
Челябинские предприниматели добились успеха благодаря бизнес-инкубатору

15:35 | 4.12.2019
Ночью в ДТП в Свердловской области на Челябинском тракте пострадал человек

15:10 | 4.12.2019
В аэропорту Кольцово появилось онлайн-бронирование парковки со скидками

14:44 | 4.12.2019
В Свердловской области пройдет 10-я добровольческая акция «10 000 добрых дел»

14:27 | 4.12.2019
Свердловских школьников зовут принять участие во Всероссийском конкурсе

14:02 | 4.12.2019
Компанию, занимавшуюся благоустройством сквера за екатеринбургским Оперным театром, оштрафуют за срыв сроков

13:54 | 4.12.2019
Неизвестные пытаются дискредитировать свердловские СМИ

13:46 | 4.12.2019
В Свердловской области будут судить уральца, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти

13:41 | 4.12.2019
В Прикамье в 2019 году более 2 тысяч человек переехали из аварийного жилья на год раньше

13:08 | 4.12.2019
Избирком Свердловской области отказал инициативной группе в референдуме о возвращении прямых выборов мэра

12:57 | 4.12.2019
На пермской эспланаде начались работы по строительству ледового городка «Легенды древней Пармы»

12:49 | 4.12.2019
Евгений Куйвашев заработал миллиард для региона

12:40 | 4.12.2019
Губернатор Максим Решетников назначил нового куратора здравоохранения в Пермском крае

12:37 | 4.12.2019
В Перми пройдет более 170 новогодних мероприятий

12:29 | 4.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли мужчина и женщина

12:27 | 4.12.2019
Пермский театр «У Моста» стал лучшим региональным театром

12:17 | 4.12.2019
Губернатор Прикамья поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим в инциденте со стрельбой в Перми





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 