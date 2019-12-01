Американские СМИ сообщили о «начале конца России как космической державы

16:33 | 4.12.2019

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.



Как напоминает MK.ru, компании SpaceX и Boeing планировали начать доставку астронавтов на МКС еще в 2017 году, но из-за технических трудностей эти планы перенесли на три года.



Также американские журналисты считают, что недавние аварии российской космической техники отражают «растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

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