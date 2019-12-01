Германия может ввести санкции в отношении России из-за убийства в Берлине

13:34 | 4.12.2019

Германия может наложить на Россию санкции, если подтвердится причастность страны к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal.



Как напоминает «Эхо Москвы», грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Им оказался россиянин Вадим Николаевич Красиков 1965 года рождения. Его связывают с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда «киллер на велосипеде» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии.



Немецкая прокуратура полагает, что подозреваемый может быть связан с российскими властями.

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