В результате взрыве газа в жилом доме под Белгородом погиб один человек

13:08 | 4.12.2019

Восемь из 12 квартир повреждены при взрыве газа в доме в Белгородской области в поселке Яковлево, сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС. Спасатели уже завершили разбор завалов. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла.



Одна из пострадавших в эфире Первого канала рассказала, что люди не могли выбраться после взрыва, поскольку лестница в подъезде разрушена.



Из-под обломков извлекли тело погибшего. Кроме того, шесть человек получили различные травмы, один из них в реанимации в тяжелом состоянии.

© «Вечерние ведомости»