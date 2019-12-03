Президент Ирана Хасан Роухани готов начать переговоры с США, если будут сняты санкции

13:01 | 4.12.2019

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что он в течение часа готов приступить к переговорам с США, если американские власти снимут санкции с исламской республики, передает rg.ru. «Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран «5+1» могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем», - заявил Роухани.

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