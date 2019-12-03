Россия и мир
13:01 | 4.12.2019
Президент Ирана Хасан Роухани готов начать переговоры с США, если будут сняты санкции
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:08 | 4.12.2019
Избирком Свердловской области отказал инициативной группе в референдуме о возвращении прямых выборов мэра
12:57 | 4.12.2019
На пермской эспланаде начались работы по строительству ледового городка «Легенды древней Пармы»
12:49 | 4.12.2019
Евгений Куйвашев заработал миллиард для региона
12:40 | 4.12.2019
Губернатор Максим Решетников назначил нового куратора здравоохранения в Пермском крае
12:37 | 4.12.2019
В Перми пройдет более 170 новогодних мероприятий
12:29 | 4.12.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли мужчина и женщина
12:27 | 4.12.2019
Пермский театр «У Моста» стал лучшим региональным театром
12:17 | 4.12.2019
Губернатор Прикамья поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим в инциденте со стрельбой в Перми
12:14 | 4.12.2019
До конца года в Прикамье начнет работать Центр компетенций для сельскохозяйственников
12:12 | 4.12.2019
По факту утренней стрельбы в Перми возбуждено уголовное дело
12:02 | 4.12.2019
Следственный комитет России запускает акцию «Скажи мечте: «Да!»
11:51 | 4.12.2019
Клинический перинатальный центр Екатеринбурга прошел сертификацию
11:22 | 4.12.2019
Юным уральцам расскажут о святой Екатерине на уроках
11:01 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на Химмаше украли колеса Audi
10:41 | 4.12.2019
В Первоуральске водитель сбил пожилого пешехода
10:31 | 4.12.2019
В Екатеринбурге откроется Рождественская ярмарка
09:47 | 4.12.2019
На Химмаше в Екатеринбурге эвакуировали цех по производству трансформаторов из-за пожара
09:22 | 4.12.2019
В Екатеринбурге на Шаумяна KIA Rio сбила 17-летнюю девушку
09:03 | 4.12.2019
Вчера в Екатеринбурге пропал мужчина
23:26 | 3.12.2019
В Прикамье ускорят расселение аварийного дома в поселке Пашия
18:40 | 3.12.2019
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии перекресток Радищева – 8 Марта залило водой
18:25 | 3.12.2019
На врача, занимавшегося сбором анализов виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге, завели уголовное дело
17:43 | 3.12.2019
В Суксуне дополнительно расселят 68 жителей двух аварийных домов
17:23 | 3.12.2019
К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидается метель
16:59 | 3.12.2019
Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта
16:53 | 3.12.2019
Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета
16:53 | 3.12.2019
В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек
16:37 | 3.12.2019
Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта