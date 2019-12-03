Россия и мир
12:48 | 4.12.2019
В Росстате подсчитали стоимость продуктов для традиционного новогоднего салата оливье
Росстат рассчитывает стоимость салата, исходя из следующего рецепта: вареная колбаса (300 граммов), зеленый горошек (380 граммов), соленые огурцы (500 граммов), отварной картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (4 штуки), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).
Сообщается, что продукты для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек в 2019 году обойдутся в 340 рублей, при том что в 2018 году их стоимость составляла 325 рублей. Набор продуктов для приготовления тазика оливье на 12 порций будет стоить 1,02 тыс. рублей.
По данным Росстата, подорожали почти все ингредиенты для оливье, кроме моркови и картофеля.
© «Вечерние ведомости»
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