Жительница Москвы отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

17:01 | 3.12.2019

Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, уговорил москвичку отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества.



По словам представителя МВД Ирины Волк, в 2015 году мужчину приговорили к пяти годам тюремного заключения за аналогичное мошенничество. Как только преступник оказался на свободе, он продолжил обманывать доверчивых женщин.



Сообщается, что мужчина познакомился с пострадавшей в социальной сети и предложил выйти за него замуж, заявив, что его семья очень богата. Он попросил новую знакомую перевести на банковский счет 15 млн рублей, таким образом доказав свою состоятельность. После получения денег подозреваемый перестал выходить на связь.

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