Силовики задержали членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

16:35 | 3.12.2019

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в РФ). Отмечается, что среди задержанных есть граждане России и уроженцы стран Центральной Азии.



По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные «целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти».

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