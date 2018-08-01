ГИБДД собирается исключить «площадку» из экзаменов на водительские права

15:00 | 3.12.2019

ГИБДД планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков. Он отметил, что, по предварительной информации, новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.



Ранее сообщалось, что при сдаче экзамена на права ГИБДД планировала заменить два экзамена одним, объединив этапы «площадка» и «город».

© «Вечерние ведомости»