Путин подписал закон об установке на гаджеты российского программного обеспечения

14:42 | 3.12.2019

Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что 1 июля 2020 года в России нельзя будет продавать некоторые технически сложные товары без предустановленного российского программного обеспечения.



Уточняется, что перечни гаджетов, ПО, а также порядок его установки будет определять правительство. Предположительно это будут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», передает gazeta.ru.

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