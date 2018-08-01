СКР завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян

14:21 | 3.12.2019

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.



Как передает пресс-служба СК, дело в отношении двух сестер направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей сестры следствие попросило применить принудительные меры медицинского характера, так как, по данным экспертизы, она в момент преступления не могла осознавать свои действия. На момент совершения убийства — 27 июля 2018 — сестрам было 19, 18 и 17 лет соответственно.



Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после многолетних истязательств, побоев и даже сексуального насилия со стороны их отца. Дополнительная экспертиза подтвердила, что что насильственные действия Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей, передает novayagazeta.ru.

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