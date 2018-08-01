Россияне собираются потратить на продукты для новогоднего стола в среднем 10 тысяч рублей

13:49 | 3.12.2019

Россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год-2020, говорится в исследовании компании Nielsen, передает РИА Новости.



Самые популярные товары в праздничной продуктовой корзине — это фрукты и овощи. Их покупают 93% участников опроса. Сыр приобретают 89% респондентов, свежее мясо, птицу и рыбу - 87%, а мясные полуфабрикаты - 81%.



Из напитков на Новый год россияне предпочитают закупаться шампанским и игристыми винами — такой вариант ответа выбрали 84% опрошенных (шампанское выбирают 30% из них). Вино на новогоднем столе появится у 59% респондентов, тогда как водку для праздничного застолья купят 40% участников опроса.



Кроме того, на подарок для близкого человека опрошенные готовы были потратить около 5,9 тыс. руб., как и годом ранее. Новогодний подарок для себя планируют купить лишь 38% россиян, однако потратить на него они готовы более 10 тыс. руб.

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