13:41 | 3.12.2019

В Париже подвели итоги футбольного года: Лионель Месси стал первым в истории шестикратным обладателем «Золотого мяча». На звание лучшего футболиста года в Европе претендовали 30 игроков. Компанию Месси в тройке лучших составили голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Эхо Москвы».



Напомним, в этом году Месси выиграл чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где драматично уступил «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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