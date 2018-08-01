СКР назвал пилота SSJ-100 единственным виновным в майском крушении в Шереметьево

13:35 | 3.12.2019

Завершено расследование дела об авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. СКР назвал пилота единственным виновным в крушении.



По версии следствия, Денис Евдокимов «осуществил грубую посадку». В СКР сочли, что его дальнейшие действия были «совершены с нарушением установленных правил», поэтому самолёт загорелся.



Между тем адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников жертв, заявил, что его доверители с начала расследования предполагали, что обвинят командира или весь экипаж. «Но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то», — подчеркнул защитник, передает lenta.ru.



Как напоминает govoritmoskva.ru, 5 мая летевший из Москвы в Мурманск самолёт «Аэрофлота» экстренно вернулся в Шереметьево через 28 минут после вылета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.

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