16:43 | 2.12.2019

В Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма с Украиной в любом формате, заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РИА «Новости». Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление Киева о начале разработки стратегии возвращения полуострова.



Кроме того, Песков заявил, что Путин даст Зеленскому развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы о Крыме.

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