Китай ввел санкции в отношении ряда неправительственных американских организаций

13:53 | 2.12.2019

Китай после принятия в США закона по Гонконгу решил ввести санкции в отношении ряда неправительственных американских организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает russian.rt.com. Речь идет, в частности, о Human Rights Watch.



Данные меры Пекин обосновал тем, что HRW поддерживает протестующих в Гонконге. В этом министерство увидело поддержку экстремизма и насилия.



Помимо этого, Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами.

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