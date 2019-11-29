В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии с автобусом

10:10 | 2.12.2019

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Сегодня, 2 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил день траура из-за аварии с автобусом, в которой погибли 19 человек. Об этом сообщается на официальном портале региона.



Напомним, что днем 1 декабря автобус с сообщением Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнгу. В автокатастрофе погиб водитель и еще 18 человек. Кроме того, пострадал еще 21 пассажир. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В день траура по всему региону приспустят государственные флаги России и Забайкальского края. Также будут отменены развлекательные передачи и мероприятия.



Ранее траур был объявлен в Сретенском районе, где произошла авария.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»