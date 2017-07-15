В России предлагают продлить время продажи российского вина до полуночи

15:39 | 29.11.2019

В России предлагают продлить время продажи отечественного вина до полуночи. С такой инициативой выступили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов, Государственную думу и Совет Федерации, передают «Известия». Издание сообщает, что соответствующую норму могут включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, он сейчас рассматривается в Госдуме.



Эксперты считают, что такая мера приведет к снижению потребления суррогата, который граждане покупают в ночное время, а также будет способствовать переходу на легкие и качественные напитки.

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