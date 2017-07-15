NASA намерено приобрести два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

15:11 | 29.11.2019

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov. Там говориться, что речь идет о двух местах на кораблях, которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.



Как отмечает РИА «Новости», в марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря. Ожидается, что оба корабля совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.

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