На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты «Нептун»

15:02 | 29.11.2019

На Украине завершили очередной этап летных испытаний крылатой ракеты «Нептун», заявил порталу Defense Express руководитель и генеральный конструктор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев. По его словам, это означает окончание разработки ракеты как летательного аппарата, передает РБК.



Коростелев также уточнил, что на следующем этапе испытаний проверят боевые характеристики ракеты.



Ракета Р-360 весит 870 килограммов и способна преодолеть до 280 км со скоростью 900 км в час на высоте от трех до десяти метров над гребнем волн.

© «Вечерние ведомости»