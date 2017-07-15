Украинские власти потребовали ареста активов «Газпрома» в Латвии по иску на $2,6 млрд

14:52 | 29.11.2019

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом», передает russian.rt.com.



Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская сторона назвала это победой.



Как напоминает «Ведомости», по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 г., «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

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