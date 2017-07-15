Мошенники придумали новую схему обмана держателей банковских карт

14:42 | 29.11.2019

Мошенники придумали новую схему обмана доверчивых держателей банковских карт. Отмечается, что этот способ схож со старой схемой «потерянный кошелек».



Теперь злоумышленники якобы забывают карту в банкомате, а затем ждут, пока ее вытащит следующий человек в очереди, передает gazeta.ru. Затем мошенники заявляют вынувшему ее человеку, что со счета списаны деньги, и с угрозами требуют их вернуть. Уточняется, что, как правило, преступники действуют вдвоём или втроём, предпочитая дожидаться времени, когда у банкомата находится небольшое количество людей. Отмечается, что этот способ схож со старой схемой «потерянный кошелек».

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