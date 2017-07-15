Елизавета II может отказаться от престола в пользу своего старшего сына Чарльза

14:35 | 29.11.2019

Королева Великобритании Елизавета II может отказаться от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего старшего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении монарха. В подтверждение The Sun приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.



При этом официального объявление о передаче престола пока не было. Напомним, Елизавета II является королевой Британии с 1952 года.

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