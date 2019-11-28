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13:18 | 29.11.2019

ФСБ задержала в Севастополе гражданку РФ за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»). Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что Ленинский районный суд Севастополя арестовал женщину.

© «Вечерние ведомости»

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