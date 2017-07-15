Рейтинг Владимира Зеленского на Украине снизился до 52 процентов

16:37 | 28.11.2019

Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 52%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).



По данным центра, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, снизилась с 73% в сентябре до 52% в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, напротив, росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце ноября.



Кроме того, по данным центра, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Владимиру Зеленскому, снизилась с 73% в сентябре до 52% в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, напротив, росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября и 19% в конце ноября.

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