В Южной Корее сообщили о запуске КНДР «неопознанных снарядов»

14:24 | 28.11.2019

В Северной Корее провели в четверг пуск одного или нескольких «неопознанных снарядов», сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейского военного командования. Военные Республики Корея проводят анализ данных о пуске.



О возможном запуске ракеты из КНДР сообщил со ссылкой на береговую охрану Японии и японский телеканал NHK. По данным ведомства, ракеты могли упасть в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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