«Хорошая мотивация»: управление Россетей в качестве наказания будет лишать сотрудников зарплаты

14:13 | 28.11.2019

Фото: twitter.com

Главный инженер Россетей Андрей Майоров выступил с инициативой на совещании руководства. По его мнению, провинившихся сотрудников следует наказывать лишением месячной заработной платы. К сожалению, видео с данного мероприятия в сетях блокируется за нарушение авторских прав, передает Накануне.RU.



На совещании, которое прошло еще 20 ноября, Майоров высказался, то за нарушение трудовой дисциплины и техники безопасности и охраны труда работники и их семьи останутся без средств существования на один месяц. Странно в этом монологе «гуманности» было и то, что руководство не перебивало вещателя, не удивлялось его речам, а напротив – коллеги кивали головой и делали пометки.



На этом идеи инженера Майорова не прекратились. Он также вспомнил Советский Союз и доски позора и почета. Топ-менеджер компании предложил развешивать портреты провинившихся в школах, чтобы подрастающему потомству стало стыдно за родителей. Автор идей явно не был знаком с детской травлей, отзываются пользователи соцсетей.



Помимо портретов в школе детей, главный инженер Россетей предлагает издавать многотиражки "Он позорит наш коллектив", об этом должны написать областная и городская газеты. Радует только то, что инициатор идей видит их применимыми ко всем работникам Россетей, в том числе и директорату.



Накануне.RU отмечает, что пользователи Ютуба пытались вывести это видео в топ, чтобы как можно больше людей увидели, как в корпорации собираются решать проблемы и унижать сотрудников. В комментариях предлагают, во-первых, лишить самого Майорова его миллионов, во-вторых, признают, что требования безопасности «исковеркали» и попасть под такие репрессии может любой, было бы желание. А некоторые призывают к 1937 году, в комментариях к видео пишут (орфография и пунктуация сохранены):

«Вот это забота о подчинённых, совсем бояре попутали…»

«Может быть пора действовать его словами - позорить публично нарушителя законодательства!»



Напомним, Майорова назначили главным инженером компании 23 ноября, до этого он руководил «Объединенной энергетической компанией» в Москве. Перед новым руководителем поставлена задача обеспечить техническую реализацию стратегии цифровизации электросетевого комплекса при постоянном улучшении производственных показателей, писали на сайте Россетей.



На данный момент пресс-служба компании не дала официального комментария, сотрудник в пресс-службе не отвечает на звонки. Судя по всему, Майоров не будет понижен или уволен, но на сайте Россетей он извинился за "некорректные высказывания", которые он допустил в ходе совещания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»