Вступило в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

14:11 | 28.11.2019

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA). Отмечается, что разрешение на строительство вступает 28 ноября, поскольку 27 ноября заканчивается срок приема апелляций.



Датское энергетическое агентство 30 октября предоставило компании — оператору Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм, напоминает bfm.ru.

© «Вечерние ведомости»