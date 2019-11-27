Власти Кемерово объяснили покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

13:56 | 28.11.2019

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд, и она «морально устарела», сообщил журналистам мэр города Илья Середюк, передает РИА «Новости».



Отметим, что информация о стоимости дерева вызвала большой общественный резонанс. Как отметил в своем вечернем шоу телеведущий Иван Ургант, кемеровская ель в три раза дороже главной елки страны, установленной в Кремле.



Середюк также заявил, что елка, купленная для Кемерово – не самая дорогая. Отметим, что поставщиком ели выступила московская компания «Ёлкин двор».

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