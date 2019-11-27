Россия и мир
13:49 | 28.11.2019
В ФСБ заявили о пресечении в Дагестане деятельности преступной группы «Шараповские»
В группировку входили более 250 человек, включая сотрудников МВД по Дагестану и членов республиканской адвокатской палаты. Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.
Из незаконного оборота изъято значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также состоявшие в арсенале бандитов противотанковые ракетные комплексы.
© «Вечерние ведомости»
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